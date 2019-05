Leonding will "ländlichen und städtischen Charakter verbinden"

LEONDING. Seit fünf Jahren gibt es in Leonding einen Fachbeirat für architektonische und städtebauliche Fragen, 32 Projekte wurden dort bislang behandelt.

Der Beirat berät in Fragen der Stadtentwicklung und wird von drei Architekten gebildet, die im Drei-Jahres-Rhythmus ausscheiden. Bei den Sitzungen sind jeweils auch Vertreter aller Fraktionen anwesend.

"Wir sind kein Besserwissergremium, wir bemühen uns um partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Bauherren und Architekten", sagt Gestaltungsbeiratsmitglied und Architektin Silja Tillner. Es sei wichtig, ökologische Verbesserungen zu erzielen: "Wir dürfen nicht alles zubetonieren, sondern müssen auf Versickerungsmöglichkeiten, etwa im Boden, achten." Der Fachbeirat ist nicht weisungsgebunden, behandelt werden dort beispielsweise Projekte, die in städtebaulich schwierigen Gebieten realisiert werden sollen.

Auswirkungen auf Nachbarn

"Wir schauen uns an, wie sich das Projekt in die Landschaft einfügt oder welche Auswirkungen es auf angrenzende Nachbarn hat", sagt der Architekt und ehemalige Vorsitzende Gerhard Lindner. Die Projekte würden sich durch den Austausch mit dem Gestaltungsbeirat oft maßgeblich verändern. Ein Beispiel dafür sei das Harter Plateau. "Hier wurde in der Diskussion auf viele städtebauliche Kriterien, wie Belichtung oder einen Kinderspielplatz, eingegangen." Geplant ist nun ein vierstufiger Wohnungsblock in Kombination mit einem elfstufigen Wohnturm. Wichtig sei das Zusammenspiel zwischen Bauherren, Architekten, Baubehörde und Beirat: "Es gibt eine hohe Bereitschaft zur Zusammenarbeit."

Für die geschäftsführende Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) hat sich die städtebauliche Qualität in Leonding seit der Einführung maßgeblich verbessert: "Es ist nicht das Ziel, dass wir so hohe Gebäude bauen wie Linz, wir wollen unseren ländlichen und städtischen Charakter bestmöglich verbinden." (jp)

