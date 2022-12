Leonding spart, will das aber nicht um jeden Preis tun

Freitagabend war es so weit: Die Budgetzahlen für 2023 wurden im Gemeinderat der Stadt Leonding auf den Tisch gelegt. Am Ende stand ein einstimmiger Beschluss aller Parteien, auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind. Die Unsicherheit ist groß, die Budgeterstellung für die Gemeinden generell herausfordernd angesichts von höheren Zwangsumlagen des Landes, massiven Kostensteigerungen beim Bauen und bei der Energie. In Leonding sei es dennoch gelungen, ein Budget für das kommende Jahr zu