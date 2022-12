Leonding spart, aber nicht um jeden Preis

Die große Unsicherheit hat die Budgeterstellung auch in Leonding geprägt. Die Kostensteigerungen, egal ob nun bei Zwangsumlagen des Landes (Beispiel Krankenanstaltenbeitrag) oder bei den Preisen für die Energie bzw. das Bauen, hätten die Budgetierung nicht einfach gemacht. Dennoch sehen Bürgermeister Sabine Naderer-Jelinek und der für Finanzen zuständige Vizebürgermeister Harald Kronsteiner (beide SP) im Budgetvoranschlag für das Jahr 2023 einen, der "positiv bewertet" werden kann.

Die "nackten" Zahlen: Im Ergebnishaushalt steht ein Minus von einer Million Euro (97,6 Millionen Euro Erträge stehen 98,7 Millionen Euro Aufwendungen gegenüber). Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit weist ein Plus von 982.500 Euro aus, was bedeutet, dass die Stadt Leonding ihren Haushalt ausgleichen kann. Das heißt, dass die laufenden Ausgaben mit den laufenden Einnahmen abgedeckt werden können. Reserven seien noch vorhanden, so die Verantwortlichen.

Kinderbetreuung und Umwelt im Fokus

Dafür waren Einsparungen notwendig, wie Naderer-Jelinek mit dem Hinweis sagt, dass jeder Euro umgedreht wurde. Aber: Leonding dürfe sich weiterhin nicht kaputt sparen. Deshalb werden im kommenden Jahr 15,5 Millionen Euro investiert. Der Fokus liegt dabei auf dem Ausbau der Kinderbetreuung, auf umweltpolitischen Maßnahmen wie dem Bau weiterer Photovoltaikanlagen sowie der weiteren Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und der Errichtung von Radwegen. Auch soll eine "große Anzahl zusätzlicher Bäume" angepflanzt werden.

Mit einer Pro-Kopf Verschuldung von 617 Euro würden die gesamten Finanzschulden der Stadt im Rahmen bleiben. Mit knapp mehr als zehn Millionen Euro rechnet die Stadt. Man sei sich aber einig, dass es gerade jetzt wichtig sei, Projekte voranzutreiben und zu investieren, so Bürgermeisterin Naderer-Jelinek. Sie versprachen den Vereinen noch mehr Unterstützung und stellte auch höhere Förderungen für Sport, Musik, Kultur, Jugend und Wirtschaft in Aussicht.

