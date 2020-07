Leonding sagt Stadtfest ab

Das beliebte Leondinger Stadtfest zieht jedes Jahr mehrere tausend Besucher ins Stadtzentrum, die Stadt zog nun für die heurige Auflage (von 11. bis 13. September) die Notbremse. „Angesichts der steigenden Infektionszahlen, haben wir uns darauf geeinigt, das Fest abzusagen“, sagt Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP). Die Entscheidung sei den Stadtverantwortlichen nicht leicht gefallen, aber „die Sicherheit unserer Gäste, Aussteller und Mitarbeiter stehen an oberster Stelle“, heißt es weiter.

Zudem sei unklar, welche Auflagen für so ein Fest, im Detail zu erwarten sind. „Derzeit sieht es so aus, dass ab September wieder 10.000 Gäste erlaubt sind, aber nur mit einem fix zugewiesenen Sitzplatz. Das ist für unser Stadtfest undenkbar“, sagt Projektleiterin Marlene Siegl. Denn die Attraktionen ziehen sich vom Stadtplatz bis zum Michaelipark: „Wir können unsere Gäste nicht an einen Platz binden. Und das wäre nur eine von vielen Einschränkungen.“

Ein Teil der Vereine, die das Fest jedes Jahr mitgestalten, verlieren durch dessen Absage nun wichtige Einnahmen. Diese sollen Hilfe von der Stadt bekommen, wie Naderer-Jelinek ankündigt: „Wir werden uns mit den Obleuten zusammensetzen und uns anschauen, wie wir die Vereine bestmöglich unterstützen können.“

Wie auch das heurige Stadtfest wurde auch das erste Klangplatz-Konzert am Stadtplatz am 17. Juli bereits abgesagt. Ob die kommenden Konzerte, angepasst an die aktuellen Einschränkungen, stattfinden werden, ist noch offen - die Stadtgemeinde wird darüber Woche für Woche entscheiden.

Einen Termin für das Stadtfest 2021 gibt es übrigens bereits: So soll kommendes Jahr von 10. bis 12. September im Leondinger Zentrum wieder gefeiert werden.