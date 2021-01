Leonding plant Schule, die Lust am Wissen weckt

Vor einem Jahr hat sich Leonding um ein Gymnasium beworben. Die Bewerbung liegt in Wien, die Entscheidung ist noch offen und wird wohl angesichts der Corona-Pandemie noch länger auf sich warten lassen.

Unabhängig davon wird intensiv an dem Konzept gearbeitet, das von Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) als Leuchtturmprojekt bezeichnet wird. Für die „Arena des Wissens“ holte sich die Stadt jetzt zusammen mit der Agentur für Standort und Wirtschaft Leonding unter Geschäftsführerin Susanne Steckerl Experten ins Boot. In einer Videokonferenz wurden unter anderem JKU-Rektor Meinhard Lukas, Pädak-Leiterin Margit Steiner, der ehemalige Rektor der Kunstuniversität, Reinhard Kannonier, und Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner mit dem Projekt vertraut gemacht und über die Schule von morgen nachgedacht.

Bekanntlich soll im Stadtteil Hart ein Bildungs- und Berufsorientierungscampus entstehen, bei dem sich das Thema Digitalisierung wie ein roter Faden durch alle Bildungseinrichtungen zieht. Was am Schulstandort Leonding noch fehlt, ist ein Gymnasium.

Hier wird über eine völlig neuartige Form eines Gymnasiums nachgedacht, bei dem neben Digitalisierung auch Kreativität, Individualität und vor allem praktisches Wissen im Vordergrund stehen sollen. „Wir wollen in Leonding eine ganzheitliche Schule entwickeln, in der Kinder und Jugendliche mit Wissen angesteckt werden und Lust auf mehr bekommen“, sagt Naderer-Jelinek. Dazu brauchw es etwas Mut und ein Umdenken, sowohl was die Strukturen als auch die Organisation betreffe.