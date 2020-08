Leonding: Diskussion um Grünflächen statt Parkplätze

Mit dem Ziel, dass der Stadtplatz grüner, moderner und einladender wirken soll. Dass für das mehr an Grün aber einige Parkplätze weichen müssen, ist nun Diskussionsstoff.

Denn einige Geschäftsleute fürchten, dass das Stadtzentrum mit seinen Geschäften und seiner Gastronomie an Attraktivität verlieren könnte, wenn die Parkplätze wegfallen. Die Kunden und Gäste würden ausbleiben, weil sie keinen Parkplatz finden. Um dem quasi vorzubeugen, gibt es nun auch einen neuen Vorschlag: Die Tiefgarage unter dem Rathaus könnte bei den Bauarbeiten zur Umgestaltung des Stadtplatzes erweitert werden.

Im Rathaus wurden dieser Vorstoß und die Parkplatz-Bedenken bereits diskutiert. "Die Kosten für eine Tiefgaragenerweiterung wären aber enorm, außerdem wollen wir, auch auf lange Sicht, die Autos vom Stadtplatz zurückdrängen", sagt Vizebürgermeister Karl Rainer (SP), der die Urlaubsvertretung von Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek übernommen hat.

Die Stadtplatz-Neugestaltung samt Begrünung, Membrandach, neuen Radwegen und Mobilitätsknotenpunkt ist mit rund 1,6 Millionen Euro veranschlagt, in Kombination mit der Tiefgaragenerweiterung würden die Kosten auf rund fünf Millionen Euro steigen, heißt es weiter.

Umdenken notwendig

Die Bedenken, dass das Leondinger Zentrum durch den Wegfall der Parkplätze aussterben könnte, teilt Rainer nicht: "Insgesamt werden zehn Parkplätze wegfallen, jene vor dem Raiffeisenbank-Gebäude bleiben erhalten." Ebenso wie jene in der bestehenden Tiefgarage, wo zwei Stunden lang gratis geparkt werden kann. Überlegt werde nun, am Stadtplatz eine Art "Ampelsystem" zu installieren, das Besuchern anzeigen soll, ob noch Parkplätze in der Tiefgarage frei sind.

Klar sei, dass es mit Blick auf das Mobilitätsverhalten "ein bisschen ein Umdenken in der Bevölkerung geben muss". Generell gebe es aber viele positive Rückmeldungen zur Stadtplatz-Neugestaltung, so Rainer. (jp)