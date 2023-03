Wer einmal in Leonding war, kann nicht unbedingt von sich behaupten, die viertgrößte Stadt Oberösterreichs zu kennen. Das liegt weniger an der Größe von Leonding als vielmehr an den 22 Ortsteilen mit ihren unterschiedlichen Facetten. Die OÖN geben hier einen Überblick für alle Leondinger – und Nicht-Leondinger.