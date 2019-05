Leonding: Die letzte Runde im Wahlkampf

Wohin soll sich Leonding in den nächsten Jahren entwickeln? Wo gibt es Handlungsbedarf, welche Themen brennen den Leondingern unter den Nägeln?

Rund um diese Fragen drehte sich die Podiumsdiskussion der Leondinger Bürgermeisterkandidaten vergangenen Donnerstag. In knapp zwei Wochen entscheiden die Leondinger, welcher der fünf die Nachfolge von Bürgermeister Walter Brunner (SP) antreten wird.

Am Podium Platz genommen hatten die geschäftsführende Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP), Vizebürgermeister Franz Bäck (VP), die Stadträte Peter Hametner (FP) und Sven Schwerer (Grüne) sowie Gemeinderat Markus Prischl ("Neos – Unabhängige Grüne"). Moderiert wurde die Diskussion von OÖN-Redakteur Reinhold Gruber.

Leistbares Wohnen, Verkehr und Bildung waren die zentralen Themen des Abends, die Diskussion im Leondinger Rathaus verlief harmonisch. So waren sich die fünf Kandidaten einig, dass die Stadt ein Verkehrskonzept brauche. Doch daran, wie es aussehen soll, schieden sich die Geister. Denn während sich Hametner für den Bau von Park-and-Ride-Anlagen aussprach, war Naderer-Jelinek strikt dagegen, da Leonding "nicht der Parkplatz von Linz werden" dürfe. Prischl sah das weniger kritisch: "Dadurch könnte der Verkehr in der Stadt reguliert werden." Ähnlich argumentierte Bäck, der sich für ein ganzheitliches Konzept starkmachte. Für Schwerer hingegen sind Park-and-Ride-Anlagen die "teuerste Variante" zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs: "Mit einem verbilligten Jahresticket würden wir viele von der Straße wegbekommen." Weniger kontrovers waren die Meinungen der Kandidaten, als es um den Ausbau des Radnetzes und des öffentlichen Verkehrs in Leonding ging, angesprochen wurde hier etwa die Erhöhung der Taktung der Busse.

Höher und dichter bauen

Schwerer hielt zudem fest, dass weiterer Straßenbau keine Lösung sei, verkehrsberuhigende Maßnahmen hingegen schon. Naderer-Jelinek brachte die Schaffung von Begegnungszonen in die Diskussion ein, während Prischl ansprach, dass Schwellen oder Tröge auf gewissen Strecken durchaus zur Geschwindigkeitsregulierung beitragen könnten. Bei Bäck stießen die Vorschläge auf wenig Gegenliebe: "Ich bin dagegen, dass zuerst Straßen gebaut und dann verkehrsberuhigende Maßnahmen gesetzt werden. Das muss man sich vorher überlegen." Ähnlich sah das Hametner, der solche "Strafen" nicht als zielführend ansah.

Diskutiert wurde auch darüber, wie die künftige Wohnbaupolitik in Leonding ausschauen soll. "Wir werden höher bauen, wenn auch nicht in der Dimension wie in Linz", sagte Naderer-Jelinek, die sich für eine Verdichtung im Wohnbau entlang der Straßenbahnlinie aussprach. Ähnlich sah das Hametner: "Nach oben zu bauen ist eine Notwendigkeit." Bäck plädierte mit Blick auf die vorhandene Infrastruktur für ein "behutsames" Vorgehen: "Hochhäuser wie am Harter Plateau soll es nicht mehr geben." Prischl thematisierte, dass genügend Flächen für Wohnbau in Leonding zur Verfügung stünden, kritisierte aber die hohen Preise in manchen Gegenden: "Das können sich viele nicht mehr leisten." Schwerer hingegen sprach sich für die Forcierung "anderer" Wohnformen aus, wo etwa gemeinsam Poolanlagen genutzt werden. Ebenso seien Wohngemeinschaften für ältere Personen ein Thema.

Einig waren sich die fünf Kandidaten am Podium, als es um das Thema Bildung und den Ausbau des Bildungscampus in Leonding ging. Auch mit den Angeboten für die "ältere Generation" zeigten sie sich weitgehend zufrieden, auch wenn der Sanierungsbedarf der einen oder anderen Einrichtung angesprochen wurde.

Zitiert

„Ich will die Eigenständigkeit und die Seele von Leonding erhalten. Wichtige Themen sind leistbares Wohnen, Bildung und die Mobilität der Zukunft.“

Sabine Naderer-Jelinek, SP

„Mir ist wichtig, dass Sachpolitik gemacht wird und die Parteipolitik hintansteht. Die Lebensqualität in Leonding ist für mich ein wichtiges Thema.“

Franz Bäck, VP

„Ich möchte Leonding künftig gestalten und auch Dinge ansprechen, die nicht jedermann genehm sind. Der Ortscharakter der Stadt soll erhalten bleiben.“

Peter Hametner, FP

„Meine Motivation ist die Zukunft unserer Kinder. Es gibt viele einfach umsetzbare Maßnahmen für Leonding wie das verbilligte Jahresticket.“

Sven Schwerer, Grüne

„Wir haben in Leonding schon viel erreicht, aber es gibt trotzdem noch viel zu tun. Ich möchte frischen Wind in die Politik hineinbringen.“

Markus Prischl, Neos

Wahl des Leondinger Stadtchefs am 26. Mai

Fünf Kandidaten treten an – Stichwahl am 9. Juni

In knapp zwei Wochen entscheidet die Leondinger Bevölkerung, wer von den fünf Kandidaten die Nachfolge von Bürgermeister Walter Brunner (SP) antreten soll. Dieser hatte sich, wie berichtet, nach mehr als zehn Jahren im Februar von der Politbühne verabschiedet.

Die Leondinger Bürgermeister-Wahl am 26. Mai findet gemeinsam mit der EU-Wahl statt, was für die Gemeinde gewisse Herausforderungen birgt. Da für die EU-Wahl eine andere Wahlordnung gilt als für die Bürgermeisterwahl, müssen in allen 37 Wahlsprengeln zwei Wahlkommissionen, zwei gesonderte Wahlzellen und zwei verschiedene Urnen bereitgestellt werden.

Sollte es zu einer Stichwahl kommen, findet diese zwei Wochen später am Pfingstsonntag, den 9. Juni, statt. Der Wahltermin hatte zuvor Diskussionen ausgelöst, so befürchtet etwa die Leondinger VP eine niedrige Wahlbeteiligung, da viele das Pfingstwochenende für Ausflüge nutzen würden.

An der Zusammensetzung des Leondinger Gemeinderats wird die kommende Wahl nichts ändern: Derzeit entfallen 13 der insgesamt 37 Mandate auf die SP, neun auf die FP. Die drittstärkste Kraft ist die VP mit acht Mandaten, gefolgt von den Grünen mit fünf. Auf die Neos entfallen zwei Mandate. Die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat werden erst durch die nächste Gemeinderatswahl im September 2021 neu bestimmt, dann wird auch wieder ein neuer Bürgermeister für die viertgrößte Stadt Oberösterreichs gewählt. (jp)

