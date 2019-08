Lentos-Steg weist erhebliche Baumängel auf

Die Fußgängerbrücke wurde zuletzt vor elf Jahren saniert. Nun sind größere Arbeiten notwendig, um das Bauwerk entsprechend zu erneuern. Drei bis vier Wochen werden die Bauarbeiten laut Vizebürgermeister Markus Hein (FP) dauern.

Die Auswirkungen auf die stark befahrene Donaulände werden sich in Grenzen halten, weil sie sich auf die Dauer des Aus- und Einhebens der Tragwerke beschränken sollen, kündigte Hein gestern an. Diese Arbeiten sollen in verkehrsarmen Zeiten durchgeführt werden.

Für die Sanierung, bei der vor allem die gesamte Stahlkonstruktion neu beschichtet werden muss, ist noch der entsprechende Beschluss in der Gemeinderatssitzung im September notwendig. Erst dann könne man zur Tat schreiten.

