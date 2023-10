Lenkerin aus Enns fuhr Schlangenlinie auf der Autobahn

Die 46-jährige Frau aus Enns fuhr kurz vor 18 Uhr mit ihrem Auto auf der A9, der Pyhrnautobahn, in Richtung Voralpenkreuz. Bei ihr im Auto saßen noch ihre 67-jährige Mutter und ihre 17-jährige Stieftochter. Zu dieser Zeit gingen bei der Polizei bereits mehrere Anzeigen ein, dass ein Auto in Schlangenlinie unterwegs sei. Deshalb fuhr eine Polizeistreife in den betreffenden Bereich. Die Polizisten entdeckten das Fahrzeug, als das bereits auf der Westautobahn in Fahrrichtung Wien unterwegs war. Die Beamten forderten die Autolenkerin auf anzuhalten. Dem kam sie auf dem Pannenstreifen auch nach - vorerst. Plötzlich gab sie aber wieder Gas. Sie fuhr bei der Abfahrt Allhaming von der Autobahn ab, missachtete bei der dortigen Kreuzung das Rotlicht und fuhr bei der Auffahrt Allhaming in Fahrtrichtung Wien wieder auf die Westautobahn auf. Auf der Auffahrtsrampe verlor sie aber die Kontrolle über ihren Wagen und prallte links gegen die Böschung.

Stieftochter verletzt

Die Lenkerin, deren Führerschein bereits eingezogen ist, verweigerte den Alkotest. Da sie offensichtlich aber beeinträchtig war, brachten sie die Beamten ins Krankenhaus zur Untersuchung. Die Stieftochter, die sich bei dem Unfall verletzte, begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Lenkerin wird mehrfach angezeigt.

