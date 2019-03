Lenker unter Alkohol- und Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

ST. FLORIAN. Betrunken, auf Drogen und mit Waffen in einem gestohlenen Auto unterwegs - so wurde ein Pkw-Lenker (27) im Bezirk Linz-Land von der Polizei erwischt.

Wie die Polizei Oberösterreich am Samstag bekanntgab, war der 27-jährige Pole Mittwochnachmittag auf der Wolferner Straße Richtung St. Florian unterwegs, dabei fuhr er unmittelbar vor einer Polizeistreife. Nach mehreren riskanten und gefährlichen Überholmanövern wurde er von den Polizisten angehalten und kontrolliert. Da die Beamten im Fahrzeug eine Stahlrute und eine CO2-Waffe entdeckten, sprachen sie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Lenker aus. Ein Alkotest ergab außerdem einen Wert von 1,5 Promille. Bei der folgenden klinischen Untersuchung wurde eine Fahruntauglichkeit aufgrund von Alkohol und Suchtmitteln nachgewiesen.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Besitzer des Pkw Anzeige erstattet hatte. Das Auto wurde sichergestellt und an den Eigentümer zurückgegeben. Dem Polen war in seinem Heimatland bereits 2014 der Führerschein wegen Alkohols am Steuer entzogen worden. Der 27-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.

