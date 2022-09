Lenker flüchtete nach Unfall und wurde in Club angetroffen

Eine Frau sah um die Mittagszeit, wie der Lenker bei der Abzweigung der A7 Richtung Süd eine Verkehrstafel rammte, berichtete die Polizei. Danach stellte er sein Auto kurz nach dem Bindermichl Tunnel am Pannenstreifen kurzzeitig ab. Die Augenzeugin verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den Mann jedoch an der Unfallstelle nicht an. Auch an seiner Wohnadresse war er nicht zu finden. Schließlich erreichten sie ihn telefonisch. Der Linzer gab gegenüber den Polizisten an, er befinde sich gerade in einem Club. Daraufhin begab sich die Exekutive zu diesem Club.

Dort meinte der sichtlich betrunkene Linzer zu den Polizisten, er habe das Verkehrsschild gerammt, weil sein Fahrspurassistent nicht richtig funktionierte. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Die Beamten nahmen ihm seinen vorläufigen Führerschein an Ort und Stelle ab. Danach ging der Mann wieder in den Club.