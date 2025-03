Leichter Rückgang bei Zahl der Aktivpass-Nutzer

Knapp 26.000 Linzerinnen und Linzer haben im Jahr 2024 den Aktivpass in Anspruch genommen. Das sind um 3,5 Prozent weniger als noch im Vorjahr. Vom bisherigen Höchstwert sind diese Zahlen weit entfernt. 2015 bezogen mehr als 42.600 Personen den Aktivpass, seitdem geht die Zahl stetig zurück.

Die größte Gruppe sind mit 6771 Unselbstständig Erwerbstätige, der Frauenanteil ist unter diesen Beziehern mit 84,7 Prozent besonders hoch. Der Aktivpass ist daher für teilzeitbeschäftige Frauen mit geringem Einkommen besonders wichtig. Auch bei den 5377 Pensionisten, die den Aktivpass 2024 bezogen haben, ist der Frauenanteil mit 80,1 Prozent sehr hoch. Mehr als die Hälfte der Aktivpass-Inhaber besitzen die österreichische Staatsbürgerschaft (51,4%), rund 12,2 Prozent entfallen auf EU-Staatsbürger und 36,4 Prozent auf das sonstige Ausland.

Schaut man sich die Stadtteile an, ist der Anteil der Aktivpass-Bezieher in Relation zur Wohnbevölkerung im Franckviertel (18%) und in Kleinmünchen-Auwiesen (15%) besonders hoch, gefolgt von Dornach-Auhof (14%), Bulgariplatz und Urfahr (beide 13%).

Aktivpass soll gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen

Mit dem Aktivpass will die Stadt Linz Menschen mit geringeren finanziellen Möglichkeiten Mobilität und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Bezieher müssen in Linz gemeldet sein und dürfen nicht mehr als 1601 Euro netto im Monat verdienen. Sie bekommen beispielsweise eine vergünstigte Monatskarte für die Linz Linien, günstige Eintritte in städtische Kultur- und Freizeiteinrichtungen und Ermäßigungen in Bildungseinrichtungen wie der Stadtbibliothek und bei VHS-Kursen.

FPÖ für Deutsch als Voraussetzung

Anlässlich der heutigen Präsentation der neuen Zahlen, erneuert die FPÖ ihre Forderung, wonach Deutschkenntnisse auf A2-Niveau und ein fünfjähriger rechtmäßiger Aufenthalt in Linz Voraussetzungen für den Erhalt des Aktivpasses sein sollten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper