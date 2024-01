Leichtathletik: Linz als Zentrum der Hallen-Saison

Mit den Hallen-Landesmeisterschaften am Samstag, 20. Jänner, in der TipsArena startet für Oberösterreichs Leichtathletik-Verband (OÖLV) eine intensive Zeit, stehen insgesamt sechs Meisterschaften in den beiden Linzer Hallen auf dem Programm. Neben der TipsArena auf der Linzer Gugl verfügt auch die Kornspitz Leichtathletik-Halle in der Wieningerstraße über eine 200-Meter-Laufbahn. "Auch wenn es organisatorisch eine Herausforderung wird, freuen wir uns, dass Linz für fünf Wochenenden das Zentrum der österreichischen Hallen-Leichtathletik sein wird", wird OÖLV-Präsident Roland Werthner in einer Aussendung zitiert.

Aufgrund der geringen Anzahl von Rundbahnen in Österreich, steigen Landes-. Staats- und Österreichische Meisterschaften allesamt in Oberösterreich. Den Abschluss stellen die nationalen Titelkämpfe in der TipsArena am 17. und 18. Februar dar.

