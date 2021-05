Lehrerin und Szene-Wirt kandidieren für SPÖ

Die Linzer Sozialdemokratie müsse ihr Spektrum erweitern und sich öffnen, sagt der Bezirksvorsitzende Klaus Luger, der als Bürgermeisterkandidat die SPÖ in die Wahl führen wird. Hinter seinen Langzeit-Weggefährten Karin Hörzing und Stefan Giegler werden Weghuber und Katzmayr auf den Listenplätzen 4 und 5 kandidieren. Vorausgesetzt die Bezirksparteikonferenz am 8. Juni gibt für die Liste grünes Licht, wovon Luger aber ausgeht.

Weghuber, Jahrgang 1987, gilt als Pädagogin mit Leib und Seele, unterrichtet in der Otto-Glöckelschule und im Gymnasium der Kreuzschwestern, und sieht ihr politisches Engagement als „Chance, etwas zu tun und in Linz etwas zu bewegen“. Ihr vordringlichstes Ziel auf der für sie völlig neuen politischen Bühne: eine digitale Bildungsoffensive, die „die Menschen in den Mittelpunkt stellt“.

Katzmayr, Jahrgang 1961, ist seit fast vier Jahrzehnten aus der Linzer Gastronomieszene nicht wegzudenken und ist vor allem ein begeisterter Verfechter der Innenstadt, wo er seit elf Jahren das Pianino mit rund 30 Mitarbeitern führt. Er soll seine Wirtschaftskompetenz in die Arbeit als Gemeinderat einbringen.

Für SP-Chef Luger ist damit ein Verjüngungs- und Modernisierungsprozess in der Stadtpartei angelaufen, der auf der Gemeinderatsliste noch einige neue Gesichter bringen wird. Sein Plan sieht vor, im Fall einer neuerlichen Wahl zum Bürgermeister, bis 2027 im Amt zu bleiben. Dann sei er 67 Jahre alt.