Legionellen: Linz sperrte Duschen im Neuen Rathaus

Die Sperre bleibe so lange aufrecht, bis eine Gegenprobe als unbedenklich eingestuft wird

Die Keimbelastung sei bei einer routinemäßigen Trinkwasseranalyse festgestellt worden, informierte die Stadt am Dienstag. Aktuell würden dem Magistrat keine Meldungen über Legionellen-Erkrankungen vorliegen, wurde beruhigt.

Um die Legionellen zu beseitigen werden nun Gegenmaßnahmen wie die Erhitzung des Wassers und die Spülung der Leitungen gesetzt, Armaturen und Filter werden ausgetauscht. Zudem werden alle Mitarbeitenden über notwendige Verhaltensmaßnahmen informiert. Das Trinkwasser aus der Leitung könne weiter gefahrlos genutzt werden. Die Sperre bleibe so lange aufrecht, bis eine Gegenprobe als unbedenklich eingestuft wird, hieß es in der Aussendung. Legionellen seien im Trinkwasser unproblematisch. Wenn sie mit dem Wasserdampf eingeatmet werden, können sie aber Lungenerkrankungen, Fieber und Harnwegsinfekte auslösen. Eine Infektion ist anzeigepflichtig, pro Jahr treten in Linz im Schnitt fünf Fälle auf.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper