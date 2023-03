Leerstand auf der Landstraße: Linz steht im Landeshauptstädte-Vergleich gut da

Die subjektive Wahrnehmung sei das eine, die Daten und Fakten das andere. Dass hier manchmal ein Missverhältnis bestehen könne, zeige sich deutlich an der Bewertung der Linzer Landstraße, machte Bürgermeister Klaus Luger (SP) gestern seinen Standpunkt deutlich.

Anlass dafür war der aktuelle City Retail Health Check, für den jährlich die innerstädtischen Geschäftsflächen in den 20 größten Städten Österreichs untersucht werden. Parameter, die dabei einfließen, sind beispielsweise die Größe der Verkaufsflächen, die Geschäftsanzahl und eben auch die Leerstandsquote. Linz kommt hier auf 3,7 Prozent und hat im Landeshauptstädtevergleich damit die zweitniedrigste Quote nach Innsbruck. Diskutiert wird über den Leerstand entlang der Landstraße immer wieder, zuletzt stand allen voran die südliche Landstraße im Fokus der Kritik.

Geschäftsfluktuationen und Umbauten

"Die ewige Leerstandsdebatte entspricht nicht den statistischen Daten", hielt Luger dazu fest. Er betonte, dass ein Leerstand nicht automatisch bedeute, dass die Fläche nicht vermietet werden könne. Aufgrund gestiegener Geschäftsfluktuationen sei zum Teil wegen Umbauten (häufiger) geschlossen. Erfreulich sei, dass es zuletzt Bewegung bei zwei Langzeitleerständen gegeben habe.

Gemeint ist hiermit zum einen die seit 2019 leer stehende Kleider-Bauer-Filiale an der Landstraße. Nach der behördlichen Schließung durch den Magistrat und vielen (gerichtlichen) Streitigkeiten hat die Kleider-Bauer-Firmengruppe, wie berichtet, die Liegenschaft von der Generali Versicherung gekauft – mit dem Ziel, nach einem Umbau wieder zu eröffnen.

In der Mozartstraße 12 bis 14, der zweiten angesprochenen Immobilie, sind die Verantwortlichen anders als an der Landstraße schon im praktischen Tun. An dieser Adresse war bis 2017 das Traditions-Modehaus Texhages untergebracht. Dieses musste insolvenzbedingt aber zusperren. Aus den danach kolportierten Plänen, das Casino vom Schillerpark dorthin umzusiedeln, wurde bekanntlich nichts.

Für diesen Entwurf in der Mozartstraße gab es vom Gestaltungsbeirat im September 2022 grünes Licht, derzeit wird umgebaut. Bild: Klinglmüller ZT GmbH/expressiv

Nun wird am Standort aber umgebaut, in der Erdgeschoßzone wird es weiterhin eine Geschäftsfläche geben. Einen Mieter gibt es laut der Inter-Pinguin Beteiligungs GmbH als Eigentümerin bereits. Im ersten Stock sind Büroflächen und Wohnungen vorgesehen, die Geschoße darüber sind ausschließlich für eine Wohnnutzung gedacht. Die Wohnungen sollen bis Mai fertig sein, die Geschäftsfläche soll spätestens ab September bespielt werden. Auch eine Aufstockung des Gebäudes (ebenfalls mit Wohnungen) ist geplant, dafür laufe derzeit das Genehmigungsverfahren, hieß es von Unternehmensseite.

Auch beliebtes Wohngebiet

Luger strich weiters hervor, dass die Mischung aus Handel, Gastronomie und Freizeitangeboten die Stärke der Landstraße ausmache. Eine Besonderheit sei auch, dass die Innenstadt ein beliebtes Wohngebiet sei. Das sei einerseits positiv mit Blick auf die Belebung, andererseits aber nachteilig für die Nachtgastronomie.

Mit Blick auf die südliche Landstraße hielt er fest, dass die Stadt keine Handhabe habe, welche Betriebe angesiedelt werden. Diesem Landstraßenabschnitt werde beim Innenstadt-Konzept-Prozess besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Klar sei aber, so Luger, dass die Erfolgschancen davon abhängig sein werden, wie engagiert und verantwortungsbewusst die Hauseigentümer sein werden.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky

