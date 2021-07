Lederduft liegt in der Luft: Street Market für Biker

LINZ. Mit einem ungewöhnlichen Straßenmarkt für Biker feiert Wolfgang Stabauer gemeinsam mit seinem Partner Gerhard Zierer die Eröffnung seines neuen Shops in Linz. Stabauers Geschäft konzentriert sich auf Schmuck und handgefertigte Ledergürtel für Motorradfahrer. Am 16. und 17. Juli findet vor der neuen Filiale in der Wiener Straße 175 der Streetmarket statt. Die Öffnungszeiten wurden für die beiden Markttage bis 21 Uhr verlängert. "Wir bringen Urlaubsfeeling nach Linz", verspricht der Geschäftsmann. Als Spezialgast wird der Kärntner Peter Kronig direkt auf dem Street Market maßgeschneiderte individuelle Ledergürtel nach den Wünschen der Kunden anfertigen.

Auf die Einhaltung der gültigen Corona-Regeln wird von den Veranstaltern des Marktes geachtet.