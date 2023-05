Lebenshilfe Linz sucht nach einem Standort für Hofladen

Es ist ein ambitioniertes Projekt, dass sich das Team um den als Obmann der Lebenshilfe-Arbeitsgruppe Linz wiedergewählten Klaus Schobesberger vorgenommen hat. Wie Beispiele in mehreren Orten des Landes zeigen würden, funktioniere das Konzept der Hofläden. Deshalb wolle man auch in Linz einen haben.

Man sei bereits in Kontakt mit örtlichen Bauern, habe auch schon "viele interessierte Lieferanten" gewinnen können, aber es spießt sich noch an der Standortfrage. Laut Schobesberger suche man intensiv nach einem gut frequentierten, barrierefreien Ort zur Miete für den Hofladen.

Viel weiter, nämlich schon in der schrittweisen Eröffnungsphase, ist die Lebenshilfe beim neuen Wohnhaus in Linz-Wegscheid, in dem voll- und teilbetreute Wohnplätze sowie zwei sogenannte Trainingswochen für Menschen mit Beeinträchtigung angeboten werden. Seit Mitte Mai startet der Betrieb in Etappen. Ein weiteres Vorhaben für die neue Funktionsperiode des Teams: Man will all das zugänglich machen, was in der Lebenshilfe entsteht. Deshalb gibt es Überlegungen für ein Nachbarschaftsfest im Sommer im Stadtteil Urfahr, bei dem Kontakte geknüpft oder intensiviert werden soll, kündigte Schobesberger an.

In Linz werden aktuell über 70 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in Wohneinrichtungen und 176 in Lebenshilfe-Werkstätten begleitet.

