Wer in der Küche von Vera Rendulic Kaffee und Apfelstrudel genießen darf, bekommt ein Erlebnis der anderen Art gleich mitgeliefert. Ein leichtes Vibrieren zieht sich über den Dielenboden die Tischbeine herauf und ist bis zur Kaffeetasse zu spüren. Kein Zweifel, die Abrissbagger im Gugl-Stadion, das unmittelbar an Rendulics Grundstück grenzt, leisten ganze Arbeit. "Das ist ja noch harmlos. Am schlimmsten war es, als die betonierten Zuschauerränge herausgerissen worden sind. Da war das Vibrieren