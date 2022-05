Le Jardin: Essen und Abtanzen mit "Ibiza-Feeling"

Und das bis 4.30 Uhr in der Früh. "Bei uns gibt’s DJs, Tanz und Ibiza-Feeling", sagt Le-Jardin-Chef Peter Schörgendorfer. Der 39-Jährige muss es wissen, denn er ist nicht nur Gastronom, sondern auch als DJ Mark Neo bekannt. Mit dem Le Jardin hat sich Schörgendorfer, zuvor im Restaurant 2Raum in der Bethlehemstraße an Bord, vor einem Jahr selbstständig gemacht. Nun startet er im Alleingang nach einem schwierigen Corona-Jahr so richtig durch. Dass das Kult-Lokal Vanilli in der Linzer Altstadt, ebenfalls Anlaufstelle für Nachtschwärmer, kürzlich geschlossen hat, wird für Schörgendorfer und Le-Jardin-Investor Sebastian Tremmel (Fa. Datapress) kein Nachteil sein.

Heute Eröffnungsfest

Heute, Samstag, wird ab 17 Uhr mit einem Fest der Le-Jardin-Gastgarten eröffnet. Abseits der Nachtgastro kann im Le Jardin Dienstag bis Samstag ab 11 Uhr gespeist werden. Bei Küchenchefin Nadja Eichbauer (zuvor Kremstalerhof) gibt es preiswerten Mittagslunch und abends "schönes Essen".