Lauter Knall löste Großeinsatz der Polizei am Bindermichl aus

Zahlreiche Polizeistreifen, Rettungswagen und Einsatzkräfte der Spezialeinheit Cobra zogen am Montagnachmittag die Blicke von Passanten und Anrainern am Bindermichl auf sich. "Was war passiert?", fragten sich besorgte Zeugen. Gerüchten zufolge soll ein Schuss gefallen sein. Die Polizei konnte mittlerweile Entwarnung geben: Es dürfte sich um einen Fehlalarm gehandelt haben.

Keine Gefahrenquelle gefunden

Ausgelöst wurde der Einsatz bei der Teuflstraße am späten Nachmittag von einer Frau, die einen lauten Knall gehört hatte und bei der Polizei Alarm schlug. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an. Die Beamten suchten die Umgebung rund eineinhalb Stunden ab, konnten aber keine Gefahrenquelle finden. Gegen 18 Uhr wurde der Einsatz schließlich beendet, hieß es seitens der Polizei-Pressestelle auf Anfrage der OÖNachrichten.

Lokalisierung: Der Einsatz spielte sich im Bereich Bindermichl ab

