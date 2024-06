Laute Siegesfeier: Trauner drohte damit, türkische Fußballfans zu erschießen

Der 64-Jährige meldete sich in der Nacht auf Donnerstag kurz nach Mitternacht telefonisch bei der Polizeiinspektion in Traun. Das türkische Fußball-Nationalteam hatte kurz zuvor bei der Europameisterschaft Tschechien mit 2:1 besiegt. Der Anrufer beschwerte sich über den Lärm an der Trauner Kreuzung, wo türkische Fußballfans den Erfolg ihrer Mannschaft feierten. Da die Polizei laut seinen Angaben "nicht in der Lage sei, das Problem zu lösen", werde er mit einer Pumpgun auf die lärmenden Fans schießen, kündigte der 64-Jährige an. Er wiederholte die Drohung mehrere Male und legte dann auf, ohne seine Identität preiszugeben.

Mehrere Waffen sichergestellt

Die Polizisten fuhren darauf zur Trauner Kreuzung, räumten die Parkplätze, wo sich viele Menschen aufhielten und sperrten diese ab. Kollegen ermittelten unterdessen die Adresse des Anrufers. Der 64-Jährige wurde dort angetroffen und festgenommen, was der Mann widerstandlos über sich ergehen ließ. In der Wohnung fanden die Polizisten mehrere unbrauchbar gemachte Langwaffen, Pistolen, CO2-Pistolen und einige Messer. Diese wurden sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.

