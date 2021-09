LASK-Fans attackierten Blau-Weiß-Fans

Das berichtete die Polizei am Sonntagmorgen. Demnach sind die etwa zehn Angreifer gegen 21 Uhr in ein Lokal in der Linzer Pestalozzistraße gestürmt und sind gezielt zu einem Tisch mit Anhängern des konkurrierenden Fußball-Vereins gelaufen. "Die Opfer wurden mit Sesseln und Inventar des Pubs beworfen und zwei von ihnen dadurch leicht verletzt", heißt es in einer Aussendung der Polizei. Nach etwa zwei Minuten flüchteten die Täter demnach Richtung Denkstraße.

Jugendlicher musste ins Krankenhaus gebracht werden

Einer der Verletzten, ein erst 17-jähriger Linzer, erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Angreifer dürften laut Zeugen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein, trugen schwarze Kleidung, Masken, Schals und Sonnenbrillen. Mindestens einer dürfte eine Maskierung mit der Aufschrift des LASK getragen haben. Die Polizeiinspektion Kleinmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4585.