Langjähriger Trauner Stadrat verstorben

„Franz Amann leistete eine wertvolle Arbeit in der Trauner Kommunalpolitik. Mit Franz Amann verliert die FPÖ Traun einen Menschen, dessen Wirken seine Heimatgemeinde geprägt hat und der weit über Parteigrenzen geschätzt wurde. Er war ein wertvolles Mitglied für die Stadtpartei und wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren“, zeigt sich Vizebürgermeister und Landtagsabgeordneter Herwig Mahr in einer Aussendung betroffen über das Ableben seines Parteikollegen.

„Wir verlieren mit Franz Amann einen Weggefährten, der eine große Lücke in der freiheitlichen Familie hinterlässt. Seiner Frau sowie den Kindern und den Enkelkindern sprechen wir unser tief empfundenes Beileid aus“, wird dort auch FP-Bezirksparteiobmann Linz-Land und Bürgermeister von Ansfelden, Christian Partoll, zitiert.

Amann, der am 30. August verstorben ist, war seit 1991 in der Trauner Kommunalpolitik in verschiedenen Funktionen aktiv, nach der letzten Wahl 2021 war er erneut als Stadtrat für Sportangelegenheiten tätig. Raumplanung und Sportangelegenheiten waren die zwei großen Bereiche in denen der FP-Politiker mit viel Engagement sein Wissen und seine Ideen einbrachte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper