Lange einkaufen und gratis parken in der Innenstadt

Nach der coronabedingten Auszeit in der Linzer Innenstadt soll heute mit dem "Late-Night-Shopping" der Weg zurück zur Normalität beschleunigt werden. Die Kaufleute der Innenstadt locken mit verlängerten Öffnungszeiten bis 21 Uhr, Preisnachlässen von bis zu 20 Prozent und kostenlosen Parkmöglichkeiten.

Auf Initiative des Linzer City Rings und der Stadt Linz sind heute die Kurzparkzonen ab 17 Uhr im Linzer Zentrum sowie in zwölf Innenstadt-Garagen zwischen 17 und 21 Uhr gebührenfrei benutzbar, darunter auch die OÖNachrichten-Garage in den Promenaden Galerien. "Egal ob ein entspannter Einkaufstag oder stressfreies Shopping nach Feierabend – das Late Night Shopping in der Linzer City sollte man sich nicht entgehen lassen", sagt City-Ring-Obmann Matthias Wied-Baumgartner.

Auch die OÖN-Garage auf der Promenade ist heute von 17 bis 21 Uhr gratis. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die lange Einkaufsnacht soll zudem den Konsumenten bewusst machen, wie wichtig es ist, in der Region einzukaufen. "Gerade die jüngsten Ereignisse rund um die Pandemie haben uns vor Augen geführt, dass wir im Ernstfall gut beraten sind, wenn wir unser Geld in den heimischen Wirtschaftskreislauf einbringen. Das Late-Night-Shopping soll zum Konsumieren einladen und damit die regionale Wertschöpfung stärken", sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP).

Kurzparkzonen ohne Kontrolle

Ab 17 Uhr werden heute anlässlich des Late-Night-Shoppings die Kurzparkzonen rund um die Landstraße nicht kontrolliert. "Kostenlose Parkplätze ersparen den Besuchern etwas Geld. Auf diese Weise unterstützen wir die Linzer Wirtschaftstreibenden, die in diesen schwierigen Zeiten vieles auf sich nehmen mussten", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.