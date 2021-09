Landstrom für Kreuzfahrtschiffe soll Linz und Engelhartszell aufatmen lassen

Bauvorhaben an und über die Donau umzusetzen, dauert lange in Linz. Das zeigt sich nicht nur beim Thema Brücken. Auch beim Landstromanschluss für Kreuzfahrtschiffe sind seit der Ankündigung schon Jahre vergangen. Jetzt, kurz vor den Wahlen, soll es endlich ernst werden. Die Linz AG habe einen Umweltförderantrag für die Errichtung von Landstromanlagen eingereicht, verkündete gestern Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Diese sollen sechs Anlegestellen in der Landeshauptstadt sowie drei weitere in Engelhartszell umweltfreundlicher machen und die Bevölkerung aufatmen lassen.

Denn die bis zu 135 Meter langen Hotelschiffe verbrauchen pro Jahr zehn Millionen Liter Diesel, um ihre Gäste mit Strom für Licht, Küche, etc. zu versorgen. Und so emittierten die angelegten Schiffe allein in Linz jährlich 59 Tonnen Stickoxide, wie eine Studie bereits 2017 belegt hat. Dies ausgerechnet in einer Naherholungszone der Landeshauptstadt, sagt Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Neben der Umwelt- sei auch die Lärmbelastung durch die permanent laufenden Dieselaggregate enorm.

Auch im Donaumarkt Engelhartszell ist die Umweltbelastung durch die Kreuzfahrtschiffe hoch. Hier könnten durch den Landstromanschluss 12 Tonnen Stickoxide jährlich eingespart werden.

Das Fördervolumen, das am 7. Oktober beschlossen werden soll, beträgt laut Kaineder 815.000 Euro. Die Gesamtkosten des Projektes beziffert Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) mit 4,6 Millionen Euro. "Oberösterreich, die Stadt Linz und die Linz AG übernehmen bei der Elektrifizierung der Anlegestellen damit österreichweit eine Vorreiterrolle."

Die Vorarbeiten laufen bereits, der Baustart soll 2022 erfolgen. "Nachhaltigkeit ist eines unserer Leitmotive, Klimaschutzmaßnahmen das Gebot der Stunde. Aus diesem Grund war es uns ein Anliegen, das Landstromprojekt auch über die Grenzen von Linz und unseres Versorgungsgebietes hinaus zu ermöglichen", sagt Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider. (eku)