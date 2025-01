Landeskonservator fordert mehr Handhabe für Gemeinden, um Abbrüche zu verhindern

Es ist mittlerweile ein Dauerthema in Linz: der Abbruch historischer Bausubstanz, seien es alte Villen wie das Haus Weinmeister auf dem Pöstlingberg (Abbruch 2022, zuständig war aber Puchenau), markante Bauten wie das Hackl-Haus in der Mozartstraße (ebenfalls 2022 abgebrochen) oder eine große Zahl an Gründerzeithäusern im Neustadtviertel.