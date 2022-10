Lamellen-Laufbahn zeigt, ob es richtig läuft

Wofür eine Schulung in Hamburg gut sein kann: Dort las der Perger Thomas Mayrhofer den Namen Sport Öhner, der ihm aus der Heimat Oberösterreich vertraut war, lernte den Chef des Sportgeschäftes in Linz, Michael Schmolmüller, kennen und kam mit ihm ins Gespräch.

Es war der Beginn einer Zusammenarbeit, die sich zu einer Partnerschaft entwickelt hat, die am Freitagabend im Geschäft an der Linzer Gruberstraße nahe der Tabakfabrik für alle sichtbar wurde. Da wurde die Kombination von Sport und Gesundheit in Form der Zusammenarbeit von Top Sport Öhner mit Mayrhofer Orthopädie Schuhtechnik in kleinem Rahmen gefeiert.

Nicht stehen bleiben, immer kleine Schritte weitergehen, den Horizont erweitern – das hatte in der 44-jährigen Geschichte des von Bertl Öhner und seinem Schwager Sepp Teringel gegründeten Sportfachgeschäfts immer mit neuen, meist jüngeren Gesichtern zu tun, die das Team erweiterten, und zwar mehr als nur um ihre Person. Ski und Tennis waren die Schwerpunkte am Beginn; als nach dem Tod von Öhner Sepp und Elli Teringel Rudi Fliesser ins Team holten, brachte der den Laufsport ins Angebot. Vor 17 Jahren stieg Schmolmüller ein, durch den das Radfahren als Standbein zum Laufen und zum Ski-Service kam. Vom Tennis verabschiedete man sich. Nun erweitert der 34-jährige Mayrhofer, der aus Waldhausen im Strudengau stammt, das Angebotsspektrum des Sportgeschäfts.

"Kleine Stellschrauben"

"Wir fertigen klassische orthopädische Einlagen für jedes Fußproblem, aber nicht nur für Sportler", sagt Mayrhofer. Dafür bedient man sich einer Lamellen-Laufbahn mit zwei 3D-Kameras, die jeden Benutzer komplett analysiert.

So lässt sich erkennen, wie effektiv ein Laufstil ist, wie es um die Beinachse, das Verhalten der Knie, das Becken oder die Schultern bestellt ist. "Der Schuh ist ein Baustein, die Einlage allein wird ein Problem nicht lösen", sagt Mayrhofer. Und Schmolmüller ergänzt: "Es sind lauter kleine Stellschrauben, dass man schmerzfrei wird oder einfach die Leistung verbessert."