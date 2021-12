Ladendieb wurde ertappt und festgenommen

Der 32-jährige soll in einem Linzer Elektrogeschäft ein Tablet und eine dazugehörige Hülle zu stehlen versucht haben. Ein Ladendetektiv hatte ihn per Videoüberwachung beobachtet und versuchte ihn im Bereich der Kassa aufzuhalten, berichtete die Polizei am Donnerstagabend. Der 32-Jährige entriss sich und flüchtete. Dabei verlor er neben der Beute auch seine Geldbörse. Alarmierte Polizisten konnten den Mann beim Volksgarten festnehmen. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht.