Ladendieb stahl Arbeitsschuhe und flüchtete - Zeugenaufruf

Der ca. 170 cm große Täter betrat das Geschäft ursprünglich mit alten Sandalen. Im Verkaufsraum zog er sich dann die schwarzen Arbeitsschuhe an und ging in Richtung Kassenbereich. Einem Verkäufer, dem dieses Verhalten komisch vorkam, verständigte daraufhin seine Kollegin an der Kasse.

Die Frau machte den ca. 30 Jahre alten Täter darauf aufmerksam, dass er diese Schuhe zu bezahlen habe. Dieser reagierte jedoch nicht, sondern ergriff die Flucht. Zwei Kunden gelang es kurz, den Unbekannten anzuhalten, ehe er sich vom Griff der beiden Personen befreien konnte. Eine erste Fahndung im Nahbereich nach dem Täter verlief negativ.

Der Täter hatte ein ungepflegtes, osteuropäisches Aussehen und sprach Englisch. Er hatte einen roten Rucksack bei sich, trug eine beige Jacke, eine orangefarbene Kappe und einen olivgrünen Mundschutz.

Die Polizei bittet um Mithilfe der beiden unbekannten Personen, die den Täter festhielten. Sie werden für weitere Ermittlungen benötigt und mögen sich bitte dringend bei der Polizeiinspektion Leonding unter der Nummer 059133 4136 melden.

