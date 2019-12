Kurzweiliges Warten auf das Christkind in Linz

Eltern wissen, wie quengelig Kinder die letzten Stunden vor der Bescherung am Weihnachtstag vor lauter Aufregung und Vorfreude sein können. Um Familien die Situation ein bisserl zu erleichtern, hat die Grottenbahn am 24. Dezember von 10 bis 15 Uhr ihre Tore geöffnet. Die letzte Drachenfahrt wird um 14.30 Uhr starten. Und als Draufgabe für die Gäste an diesem besonderen Tag gibt es für jedes Kind eine süße Überraschung.

Die Grottenbahn-Eintrittskarte vom 24. Dezember sollten übrigens gut aufgehoben werden. Denn damit erhalten Kinder auf den Eislaufflächen der Linz AG Bäder während der gesamten Weihnachtsferien vergünstigten Eintritt (Aktion dauert vom 24. Dezember 2019 bis 6. Jänner 2020).

Am 24. Dezember werden alle Linien der Linz AG ab 19.30 Uhr eingestellt. Bis dahin gilt auf allen Strecken der Samstagsfahrplan. In den Nächten von 23. auf 24. und von 24. auf den 25. Dezember fahren auch keine Nachtlinien. Um den Fahrgästen trotz kürzerer Betriebszeiten den gewohnten Komfort zu bieten, starten die Anrufsammeltaxis (AST) am 24. Dezember bereits zwei Stunden früher. In den Gebieten Linz-Nord und Linz-Süd fahren die Taxis ab 18 Uhr, von Linz-Mitte ab 18.15 Uhr.