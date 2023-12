Kuriose Verkaufspremiere in Linzer Villa

Der Wegweiser zum kuriosen Verkauf in der Linzer Villa.

"Totalauflösung in einer exklusiven Villa in 4040 Linz" – mit diesem Inserat weckte die seit 2007 im deutschsprachigen Raum tätige Akkurat Verwertungs GmbH das Interesse der Antiquitätenjäger, so auch der OÖNachrichten. Beim Besuch musterten zahlreiche Interessierte auf den über 600 Quadratmetern Wohnfläche die hochwertigen Möbel sowie "erlesene Gartenbronzen". Das Inventar der nobel und stimmig eingerichteten Räume sowie die Liegenschaft selbst schienen schon seit Jahren im stilvollen