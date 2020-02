Kuriose Lkw-Panne bei Ansfelden

Polizisten haben den türkischen Lastwagen aus dem Verkehr gezogen, weil ihm offensichtlich ein Reifen fehlte. Bei der anschließenden Fahrzeug-Kontrolle staunten die Polizisten nicht schlecht: Auf der Ladefläche des Lkw stapelten sich ausgerechnet 300 neue Lkw-Reifen.

Der 44-jährige Fahrer gab an, dass er das Rad bereits in Ungarn verloren hatte. Eine sofortige Reparatur hielt er wohl nicht für nötig. "Er meinte, dass er den Schaden in Wels reparieren lassen wollte", heißt es von der Landespolizeidirektion. Dazu ist es nicht mehr gekommen: Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, nachdem der Türke bereits hunderte Kilometer mit einem Rad weniger zurückgelegt hatte.