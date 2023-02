Kunstuni verschwindet im März hinter Stickerei-Netz

LINZ. 2018 feierte das "Solange"-Projekt von Katharina Cibulka in Innsbruck Premiere, mittlerweile ist es über die Grenzen von Österreich hinaus bekannt. Sogar bis nach Washington hat es eines ihrer bestickten Baustellennetze mit feministischen Botschaften und Forderungen geschafft, die Installation war im Oktober 2022 auf dem "National Museum of Women in the Arts" zu sehen.

Das partizipative und interaktive Kunstprojekt, das auf die Schieflage zwischen den Geschlechtern aufmerksam machen will, haben die Kunstuniversität und das Frauenbüro nun nach Linz geholt.

Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Kunstuni wird das 28. mit Kabelbindern und Tüll bestickte Gerüstnetz die Fassade des Brückenkopfgebäudes am Hauptplatz 8 zieren – und zwar auf der Seite, die der Nibelungenbrücke und dem Neuen Rathaus zugewandt ist. Aufgehängt werden soll es auf einem Baustellengerüst im März.

"Die Kunstuniversität, die einzige Linzer Universität mit einer Rektorin an der Spitze, zeigt damit, was ihr Gendergerechtigkeit bedeutet", will Rektorin Brigitte Hütter ein Zeichen setzen. Für Frauenstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) trägt das Projekt dazu bei, den wichtigen Diskurs über die immer noch vorherrschende Geschlechterungleichheit in den öffentlichen Raum hinauszutragen.

Cibulka ist in Linz keine Unbekannte, seit 2021 unterrichtet sie an der Kunstuniversität, die gebürtige Tirolerin freut sich, dass aus der akademischen nun auch eine künstlerische Zusammenarbeit geworden ist. Jedes Netz entstehe rund um Themen, die an den jeweiligen Orten relevant seien, welcher Satz das Linzer Netz zieren wird, steht noch nicht fest.

Die Suche danach soll mit den Studierenden der Kunstuni, aber auch mit der Bevölkerung erfolgen. So können Sätze, die mit "Solange" beginnen und mit "bin ich Feminist:in" enden, bis 12. Februar an das Frauenbüro geschickt werden (frauenbuero@mag.linz.at).

