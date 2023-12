Kunst, die Frauen schützt

"Die Intention meiner Bilder ist, genau jene Stärke, die es für herausfordernde Situationen braucht, im Unterbewusstsein und Bewusstsein aufzubauen und mitzutragen, um allein im Leben stehen zu können", sagt Patricia Wenigwieser. Die 28-Jährige nennt ihre Kunst "stand-alone" und will damit auf Frauenschutz aufmerksam machen.

Das Engagement der Künstlerin, die ihre Werke bis 31. Dezember im Pop-up-Store auf dem Linzer Hauptplatz ausstellt, hat seinen Grund. Sie hat toxische Beziehungen mit physischer und psychischer Gewalt durchlebt. "Hätte ich mich nicht rausgekämpft, wäre ich vermutlich mein Leben lang von einer ungesunden, belastenden Beziehung zur nächsten gestolpert", sagt Wenigwieser. Sie habe aber Jahre gebraucht, um Erlebtes zu verarbeiten und gestärkt daraus hervorzugehen. Im kommenden Jahr will sie über ihren Weg ein Buch schreiben.

„Jedes meiner Bilder soll an Stärke und Mut erinnern. Wenn frau ein Bild für sich zuhause oder für jemanden als Präsent auswählt, soll es daran erinnern, dass frau Teil von etwas Größerem ist“, sagt die Linzerin. Übrigens: 50 Prozent der Einnahmen gehen an das Frauenhaus Linz.

Im Pop-up-Store werden im gesamten Dezember Organisationen präsent sein, die sich aktiv für Frauenschutz einsetzen und Anlaufstellen für Frauen in Not darstellen. Auch Möglichkeiten der Zivilcourage werden aufgezeigt. Zudem finden am 14. und am 20. Dezember Workshops zum Thema „Innere Kraft“ und am 15. Dezember ein Benefizkonzert statt. Infos und Anmeldungen unter patricia.wenigwieser@gmx.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.