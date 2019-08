Bangen bei Bewohnern von Ottensheim ausgelöst hat die Ankündigung von Reinhold Feizlmayr, seinen Gasthof zur Post in der Linzer Straße in Ottensheim ab Ende August zuzusperren. Die Sperre soll nur vorübergehend sein, betont der Wirt. In Ottensheim wird nun diskutiert, ob durch Feizlmayrs Entscheidung das Aus- und Umbauprojekt auf dem Areal des Gasthofs gefährdet ist.