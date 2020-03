Kulinarischer "Ritterschlag" für das Michaeli Bräu

Da bleibt selbst dem Mitbegründer des erfolgsverwöhnten Leondinger Michaeli Bräu vor Freude fast die Luft weg. "Wir haben schon viele Preise bekommen. Aber das ist einfach spitze", sagt Biersommelier Wolfgang Nigl.

Gemeint ist die jüngste Auszeichnung. Das ausschließlich privat organisierte Michaeli Bräu wurde vom Falstaff nicht nur zur beliebtesten Kleinbrauerei Oberösterreichs gekürt, sondern entschied auch die Österreichwertung für sich. Dazu gaben mehr als 16.000 Bierfreunde ihre Stimme per Internet ab.

"Natürlich haben wir alles in Bewegung gesetzt", sagt Wolfgang Nigl, dem als Manager der Leondinger Firma Print it-Media eine gewisse Internetaffinität nicht abzusprechen ist. Im selben Atemzug freut sich auch der Braumeister Markus Mayrhofer, der jüngst das Experiment wagte, Bier und Wein gemeinsam zu vergären.

Das Michaeli Bräu besteht seit 25 Jahren und wird von zwei Vereinen getragen. Zum einen setzt die "Leondinger Braukunst" Hopfen, Wasser und Malz zu den beliebten Leondinger Craft-Bieren um. Zum anderen finden die zahlreichen Unterstützer, Genießer und ehrenamtlich Tätigen im Verein "Freunde der Leondinger Braukunst" die ideale Struktur. Deren Zahl ist übrigens streng mit knapp über 200 Mitglieder begrenzt. "Viel mehr Bier könnten und wollten wird gar nicht brauen", sagt Braumeister Mayrhofer.

Der Preis freut den Vorstand und die "Freunde" umso mehr, als die Brauerei eine große Herausforderung zu bewältigen hatte. Ein Brand zerstörte im Dezember die Brauerei. Die ist mittlerweile wieder aufgebaut und saniert. Vergangenes Wochenende wurde mit dem Michaelibrauen wieder angefangen. Das erste Bier, vulgo "Michaeli neu", wird es am 1. Juni geben. Dann findet wieder einer der beliebten Frühschoppen am Brauereistandort Lugwiesstraße 40 in Leonding statt. Wo? Natürlich auf der Festwiese. (haas)