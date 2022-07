Kuhn-Geschwister testen in Fischlham ihre Form

Die Matura hat er heuer mit gutem Erfolg absolviert, beim dreiwöchigen Training in Florida feilte er zusammen mit seiner Schwester Nici intensiv am Formaufbau – für den Linzer Dominic Kuhn sind die Austrian Open am Wochenende in Fischlham nicht nur eine erste Standortbestimmung im Wettkampfmodus.

Für den 19-jährigen Wasserskifahrer ist es auch gleich die Generalprobe für sein großes Saisonziel, die U21-Heim-Europameisterschaft Ende August. In Fischlham wird sich Kuhn dabei u.a. mit dem Linzer Alexander Gschiel, dem EM-Dritten Moritz Engelhardt oder Vincent Ahammer messen können.

"Das Training war sehr gut", sieht Nici Kuhn (22) das Geschwister-Paar jetzt schon weiter als zu diesem Zeitpunkt im Vorjahr. Aber: "Wir haben nicht zu hohe Erwartungen." Für Nici Kuhn ist der Saisonhöhepunkt erst im September mit der EM in Italien. Das Ziel ist klar: eine Medaille im Trickbewerb.