Die schon vor der Wahl ausgerufene Digitaloffensive der Stadt wird nun auch am Arbeitsmarkt mit Leben befüllt. So gibt es im Magistrat und in der Unternehmensgruppe der Stadt (UGL) neue Lehrbereiche wie IT-Applikationsentwicklung oder IT-System- und Betriebstechnik. "Unser Ziel ist, die Jugendlichen fit für die Zukunft und ihre Herausforderungen am Arbeitsmarkt zu machen", betonen die SP-Vizebürgermeisterinnen Karin Hörzing und Tina Blöchl.