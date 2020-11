Küchenbrand in Wohnheim: Aufmerksamer Nachbar wurde zu Lebensretter

In einem Wohnheim eines Sozialvereins in Linz ist am Freitag gegen 22.00 Uhr ein Feuer in der Gemeinschaftsküche ausgebrochen. Ein 35-jähriger Bewohner dürfte beim Zubereiten einer Mahlzeit eingeschlafen sein. Das Essen im Topf am Herd geriet in Brand und es entwickelt sich starker Qualm.

Nachbar alarmierte Einsatzkräfte

Ein Nachbar im Haus gegenüber bemerkte den Rauch und Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Als diese eintraf, war die Küche so verqualmt, dass ein Betreten nur mit Atemschutz möglich war. Im Inneren fanden die Einsatzkräfte den Bewohner am Boden liegend vor. Der Mann wurde sofort ins Freie gebracht und dort mit medizinischer Sauerstoff versorgt. Dann wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz gebracht.

Weil die Küchentür geschlossen war, wurde das Stiegenhaus nur leicht verraucht und konnte wie die Küche mit einem Druckbelüftungsgerät belüftet werden. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten wieder beendet werden. Wie die Feuerwehr im Einsatzbericht vermerkte, habe der aufmerksame Nachbarn und die schnelle Erstversorgung schlimmere Folgen für den 35-Jährigen und die anderen Bewohner verhindert.