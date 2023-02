Kronstorferin läuft vom Pflegeheim auf den großen Laufsteg

Gelernt hat sie Altenbetreuerin und sich auch erst vor kurzem in diesem Bereich selbstständig gemacht. Doch auf die gebürtige Kronstorferin Nadine Anna Pfaffeneder, die seit einigen Jahren in Wien lebt, warten auch noch die Laufstege der großen Modewelt. Für "The Sparkle Collection" und "Karen Chan" aus Hongkong lief die 22-Jährige bei der Mailänder Fashionweek - einer der drei größten und wichtigsten Fashionweeks der Modewelt - über die Bühne.

Neben der Mailänder Fashionweek kann die Oberösterreicherin bereits auf einige Erfolge verweisen. So ist sie für das Mailänder Label "Lisap Milano", gemeinsam mit der 20-jährigen Simone Seckellehner aus Schlatt (Bezirk Vöcklabruck), das aktuelle Werbegesicht der gerade lancierten Werbekampagne. Aktuell ist Pfaffeneder außerdem im Kunst & Mode Magazin LO´AMMI in Los Angeles mit einem Editorial für Roberto Cavalli zusammen mit dem österreichischen Fotografen Mike Lehner zu bewundern. Mit dem Mailänder Fotografen Federico Romero wiederum produzierte sie ebenfalls ein Magazin Editorial für ein internationales Modemagazin. Davor war die 22-jährige bei zahlreichen Modeshows gebucht und lief dabei unter anderem für Haute Couture Award Austria Preisträgerin Julia Lara König oder New York Fashionweekdesigner Goran Bugaric (Atelier Bugaric).

Noch große Ziele

Modeln ist zwar die große Leidenschaft, doch bei weitem nicht ihr ganzer Lebensinhalt von Nadine Anna Pfaffeneder. Auch mit ihrem eigenen Unternehmen im Bereich Alten- und Personenbetreuung hat sie noch große Ziele und Ambitionen. "Wenn ich nicht gerade am Laufsteg bin oder vor der Kamera stehe, bin ich für Menschen da, die Hilfe benötigen und schenke ihnen ein Lächeln", so die 22-Jährige.

"Ich habe selten zuvor ein Model erlebt, das so einen Willen, aber ohne Ellbogentechnik hat. Sie tritt sehr professionell auf und überzeugt die Kunden mit ihrem selbstbewussten Auftreten. Von ihr können sich einige Models einiges abschauen", streut Manager Dominik Wachta von 1st Place Models der 22-Jährigen Rosen. Jetzt gehe es für Nadine Anna Pfaffeneder erst einmal zurück nach Österreich, danach soll ein Auftrag in Deutschland folgen und voraussichtlich ab Mai soll es in Mailand weitergehen. "Wir konnten sie bei einer der größten Agenturen in Mailand unterbringen, also sie hat noch einige Chancen auf weitere große Erfolge", so der Manager.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper