Kronprinz und Geheimfavoritin: Wer Luger als Bürgermeister(in) nachfolgen könnte

Es ist die spannendste Frage in der Linzer Stadtpolitik: Wer folgt Bürgermeister Klaus Luger (SP) nach, wenn dieser, wie mehrfach angekündigt, 2027 in Pension geht? In der Partei werden mehrere Namen für einen neuen "B" genannt, manche hört man seltener als noch vor einem Jahr, andere sind in den vergangenen Monaten dazugekommen.