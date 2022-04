Kroatischer Fälscher in Linz festgenommen

Beim Landeskriminalamt Oberösterreich ging gestern, Montag, ein europäischer Haftbefehl aus Kroatien ein, der einen kroatischen Staatsbürger aus Linz betraf.

Laut Haftbefehl wurde der 70-Jährige vor drei Jahren von einem kroatischen Gericht wegen Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt. Die Strafe hat er bis dato aber nicht angetreten beziehungsweise verbüßt.

Der Mann wurde gegen 10.15 Uhr an seiner Wohnadresse in Linz festgenommen. Nach der Einvernahme wurde er zwecks Einleitung eines Auslieferungsverfahrens in die Justizanstalt Linz gebracht.