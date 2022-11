Kroatischer Dealer in Linz festgenommen

Der Mann wurde bereits im Jahr 2021 vom Amtsgericht Osijek (Kroatien) zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen des illegalen Handels mit Drogen verurteilt. 2018 soll der 22-Jährige Drogen an einen Minderjährigen verkauft haben.

Nachdem am Donnerstag der EU-Haftbefehl beim Landeskriminalamt Oberösterreich einlangte - durch einen aufrechten Wohnsitz konnte die Verbindung nach Oberösterreich hergestellt werden - konnten Beamte des Lka Oberösterreich den Mann am Freitag gegen 10 Uhr in Linz festnehmen.

Er wurde in die Justizanstalt Linz gebracht, dort wird ein Auslieferungsverfahren eingeleitet.