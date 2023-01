Kritik an neu aufgestellten "Wächtern der Zeit"

LINZ. Die kürzlich in Auwiesen auf dem Wüstenrotplatz vor dem dortigen Einkaufszentrum platzierten "Wächter der Zeit"-Figuren liefern weiter Gesprächsstoff.

Im Vorjahr wurden die Skulpturen, wie berichtet, nach Bekanntwerden eines antisemitischen Internet-Postings des Künstlers Manfred Kielnhofer von der Linzer Stadtpolitik von städtischem Grund verbannt, in Steyr verschwanden sie im Depot.

"Rote Linie überschritten"

Die jetzt aufgetauchten "Wächter der Zeit" befinden sich aber nicht auf städtischem, sonden auf privatem Grund. Die Stadt habe somit keine Handhabe, auf öffentlichem Grund würden diese nicht aufgestellt, hieß es dazu am Wochenende vom für städtische Liegenschaften zuständigen Stadtrat Dietmar Prammer (SP).

Die Israelitische Kultusgemeinde übt nun Kritik an den Figuren in Auwiesen und zeigt sich "sehr irritiert". Mit dem vom Künstler geposteten Davidstern aus Spritzen sei eine rote Linie überschritten worden. Der Eigentümer des Grundstückes in Auwiesen sollte sich dringend überlegen, ob es nicht doch ein Fehler sei, einem Künstler mit solcher Geisteshaltung Platz zur Verfügung zu stellen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.