Kritik an Luger: Amt für Parteizwecke genutzt

Wie berichtet, hatte der Linzer Stadtchef heute die Möglichkeit eines Online-Rathausbesuches für Volksschüler angeboten. Was sonst immer in real möglich war, scheitert heuer an Corona. Daher das Ersatzangebot. So weit, so gut.

Weniger gut oder zumindest fragwürdig war das, was bei der bis Donnerstag notwendigen Voranmeldung geschah. Wer den angebotenen Link verwendete, landete auf der Website des Bürgermeisters. Zum Kontaktformular für die Kinder müsse auch eine E-Mail-Adresse und die Zustimmung zur elektronischen Speicherung der Daten gegeben werden. Was aber Grünen und Freiheitlichen sauer aufstieß: Zusätzlich mussten sich die Eltern der Volkschüler auch mit der Zusendung von Informationsmaterial der SPÖ einverstanden erklären, sonst konnte die Anmeldung nicht erfolgen.

„Diese Vorgangsweise ist unsauber“, kritisierte Helge Langer, Klubobmann der Linzer Grünen. Von einer sehr bedenklichen Vorgangsweise durch Luger sprach FP-Gemeinderätin Martina Kreindl. Tenor der Kritiker: Der Linzer Bürgermeister habe damit Amts- und Parteiagenden vermischt. Das sei nicht in Ordnung und müsse sauber und klar getrennt werden.