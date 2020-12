Kritik an lascher Linzer Klimapolitik

Bei Nebel und bescheidenen Außentemperaturen trafen sich Sonntag Nachmittag Weihnachtsmänner und -frauen in sommerlicher Bekleidung auf dem Hauptplatz in Linz, um auf diese Weise deutlich zu machen, was sie von der Klimapolitik der Stadt Linz halten. Kurzgefasste Antwort: Wenig.

Die Initiative „Cool Down Linz“ forderte auf diese Weise mutige und vernünftige Lösungen für die Zukunft, auch wenn diese „revolutionär und neuartig“ sind, wie es hieß. Man müsse die Zukunft wagen und uralte Denkmuster aus den 1980er-Jahren endlich über Bord werfen, forderte die Initiative. So müsse die Verkehrspolitik auf den Kopf gestellt werden, weil es um zukunftsfähige Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe gehe. Der Bau von Autobahnen und Beton-Hochhäusern sei angesichts der Erderwärmung absurd, die Klimapolitik der Stadt Linz eine lasche.