Kritik an Besetzung im Innovations-Hauptplatz teilweise bestätigt

Kurz vor der Eröffnung des Linzer Innovations-Hauptplatzes im Juli gingen politisch die Wogen hoch. Die Liste der Kritikpunkte von Neos, VP und Grünen war wie berichtet lang und reichte von "zu teuer" bis hin "zu viel Personal". Nach einer Aufsichtsbeschwerde der Grünen befasste sich auch die Direktion Inneres und Kommunales der oberösterreichischen Landesregierung mit der Causa.

Grund für die Beschwerde war die personelle Besetzung im Innovations-Hauptplatz: Denn obwohl im Gemeinderat nur ein neuer Dienstposten (als Vollzeitäquivalent) für die Einrichtung beschlossen wurde, wurde letztlich ein "dreiköpfiges Team" für die Einrichtung präsentiert. Zudem sei nicht nachvollziehbar, warum die Dienstposten nicht ausgeschrieben wurden, so der Tenor der Kritik.

Unterschiedliche Meinungen

Nun liegt das Ergebnis der Prüfung der Aufsichtsratsbeschwerde vor: mit der Erkenntnis, dass für die Aufnahme von Vertragsbediensteten ein Beschluss des Stadtsenats notwendig gewesen wäre. Sich auf die Ausnahmen des oberösterreichischen Objektivierungsgesetzes zu berufen, die besagt, dass Stellen für Mitarbeiter in politischen Büros nicht ausgeschrieben werden müssen, sei in diesem Fall nicht zulässig, so die schriftliche Begründung. Deshalb werde der Bürgermeister (Anm.: Klaus Luger, SP) darauf hingewiesen, künftig auf eine restriktive Anwendung der Ausnahmebestimmungen zu achten. Nicht beanstandet wurde hingegen die Personalaufstockung im Innovations-Hauptplatz, diese interne Zuweisung sei nicht gesetzeswidrig.

Helge Langer, Klubobmann der Linzer Grünen, fühlt sich in seinen Zweifeln bestätigt: "Die Stellungnahme der Aufsichtsbehörde macht deutlich, dass hier wesentliche rechtliche Bestimmungen ignoriert worden sind. Das ist nicht zu akzeptieren", sagt Langer.

"Wir nehmen diese Enderledigung des Landes zur Kenntnis und werden die Ausnahmebestimmungen künftig restriktiv anwenden", sagt Peter Binder vom Büro der Stadträtin Regina Fechter (SP). Einen Teil der Argumentation habe das Land, was die Aufstockung der Mitarbeiter betreffe, angenommen: "Hier haben wir uns in der Rechtsmeinung angenähert. " (jp)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.