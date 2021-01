Kritik an Baumfällungen am Freinberg

Es fehlt an einem sensiblen Umgang mit Bäumen, sagt Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) angesichts der Bilder rund um den Sportplatz bei der Pädagogischen Akademie. Auf dem Areal wird ein Leichtathletikzentrum entstehen, das das Land zum Ausgleich für die „Vertreibung“ der Leichtathleten aus dem Stadion hier errichten wird.

Dass wertvoller alter Baumbestand einfach gefällt wird, sei nur schwer zu verstehen. „Wir sind mitten in einer Klimakrise, in der Bäume als natürliche Klimaanlagen wichtiger denn je sind und viel mehr Schutz brauchen“, so Schobesberger, die deshalb die Forderung nach einem Baumschutzgesetz erneuert.

Im Linzer Gemeinderat würde es mittlerweile eine Mehrheit dafür geben - mit Ausnahme der ÖVP. Auf Landesebene würde die „Erlassung eines entsprechenden Gesetzes aber nach wie vor von ÖVP, FPÖ und SPÖ blockiert“, so Klubobmann Helge Langer.

Für Architekt Günther Eberhardt von der Baumrettungsinitiative Linz würden „durch die Totalrodung ohne Bauverhandlung Fakten geschaffen“. „Das ist der erste Kollateralschaden im Zuge des Stadionneubaus und widerspricht den Aussagen beim Spatenstich, wonach eine naturnahe Sportanlage hier entstehen wird.“

Ein Baumschutzgesetz würde solche Rodungen wie am Freinberg verhindern, allerdings glaubt Eberhardt nicht daran, denn „irgendwer ist politisch immer dagegen“.